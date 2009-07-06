Нардеп от НУ раскритиковал позитивный, но преждевременный шаг Тимошенко

Народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины» Зиновий ШКУТЯК выразил убеждение, что изменения в Бюджетный кодекс, принятые Верховной Радой, вредят бюджетному процессу Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Бюджетная резолюция – это один из стратегических документов, в котором должна быть прописана бюджетная политика на следующий год и который должен приниматься перед началом разработки бюджета. Далее уже разрабатывается бюджет с конкретными цифрами и показателями», - отметил З.ШКУТЯК.

«Бюджетная резолюция – это как идея, которую предлагает правительство на следующий год, а проект бюджета – это уже ее воплощение», - добавил «нашеукраинец».

Поэтому то, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказывается представить направления бюджетной политики на 2010 год, пока Президент не подпишет новую редакцию Бюджетного кодекса, З.ШКУТЯК считает шантажом.

«Я думаю, что Президент не подпишет те изменения в Бюджетный кодекс, которые были проголосованы в ВР», - отметил народный депутат.

З.ШКУТЯК считает позитивным, но преждевременным шагом возможность формировать бюджеты на местах.

«Начала бюджетной политики, которая должна доходить от Министерства финансов до каждого города и села, в свое время заложил Виктор ЮЩЕНКО, будучи премьер-министром. Тогда было предложено 700 бюджетов, а остальные планировались после территориальной реформы», - отметил З.ШКУТЯК.

«Проблема заключается не в том, что этих бюджетов больше 12 тысяч. Проблема в делении бюджетных средств. Мы просто загоняем себя в угол, делая якобы доброе дело. Сейчас это преждевременный и вредный шаг», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульний расчет трансфертов прямых отношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, указанным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, которые существуют в настоящее время.

Сегодня, 6 июля, Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что государственный бюджет на 2010 год, который правительство разработает на основе принятых Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс, будет подписан если не действующим Президентом, то новоизбранным.