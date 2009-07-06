У Ющенко считают, что БЮТ и ПР реализуют заговор для узурпации власти

Изменения к закону о выборах Президента Украины выглядят как заговор между фракциями Партии регионов и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам заместитель главы Секретариата Президента - Представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ.

Он отметил, что эти изменения «не удовлетворяют современные общественные потребности».

По словам И.ПОПОВА, соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, «выглядит как продолжение переговоров двух крупнейших политических сил на тему узурпации власти в Украине».

«То есть, политическая цель закона выглядит как заговор двух кандидатов, имеющих на сегодняшний день наибольший политический вес», - подчеркнул И.ПОПОВ.

Он добавил, что предполагается, по сути, «сформировать почти единолично избирательные комиссии с тем, чтобы не дать шансов любым другим новым политическим силам выйти даже во второй тур выборов».

Также, подчеркнул И.ПОПОВ, в законопроекте нет механизмов для обжалования решений, поскольку, по сути, можно проводить инаугурацию Президента, не ожидая решения суда.

Он отметил, что не исключен вариант, если во втором туре будут проведены переговоры между кандидатами по поводу того, что тот, кто победит, становится Президентом Украины, а другой станет премьер-министром.

И.ПОПОВ подчеркнул, что Президент применит право вето к закону, если, в частности, не будут изменены подходы к формированию избирательных комиссий.

По его словам, «если закон будет отвечать интересам лишь двух политических сил, то, конечно, Президент Украины вернет его на доработку в Верховную Раду».