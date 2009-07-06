Черновецкому передали розового слона (фото)

На столичном Крещатике состоялась акция «Троянский слон» или «Киевляне пишут письмо Черновецкому султану».

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе организаторов акции - Гражданского объединения «Новый Киев», таким образом активисты ГО и киевляне напомнили мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его команде о данных обещаниях.

По информации пресс-службы, акция началась в субботу, 4 июля, на Майдане Независимости, у Главпочтамта. Там всех желающих ждал свиток, на котором каждый мог высказать свое мнение касательно деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды. Рядом находился список предвыборных обещаний и перечень «подарков» - «розданных слонов», которыми порадовал киевлян мэр. «Слонами» были – повышение цен на квартплату и проезд в общественном транспорте, отключение горячей воды, свобода муниципальной прессы и многое другое, отметили в ГО "Новый Киев".

После этого несколько сотен участников акции вместе с актерами на ходулях и духовым оркестром, понесли к мэрии свой подарок - четырехметрового розового надувного слона. Этот «троянский слон» принес Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ письмо – "напоминание о том, что Киев – не азиатская деспотия, и с народом надо считаться".

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК считает, что "нужно порвать со "старым Киевом" - городом, где власть покупает народ за мизерные подачки, а народ высказывает свое несогласие только на кухнях. Альтернатива этому - вместе строить "новый Киев" – Киев активных людей, которые могут постоять за себя, не теряя здравого смысла и чувства юмора".

Этой акцией ГО «Новый Киев» призывает жителей города отстаивать свои права, остановить попытки чиновников «раздавать слонов» и руководить жителями столицы, не учитывая их мнения, отметил З.ШКИРЯК.