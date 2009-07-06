Ляпина подозревает, что Тимошенко продолжает переговоры с Януковичем

Народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА считает, что заявления Партии регионов и БЮТ, связанные с работой Верховной Рады на последней пленарной неделе, свидетельствуют о том, что переговоры между этими политическими силами о создании коалиции и совместных действиях в парламенте продолжаются.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской группы “За Украину!”.

«Действия Партии регионов и БЮТ накануне последней пленарной недели работы ВР напоминают матч, который нечестно разыгрывается двумя командами», - сказала она.

«Регионы прекрасно знают, что сейчас нет голосов для принятия в целом закона о прожиточном минимуме и минимальной зарплате, поэтому используют это исключительно как форму и повод для блокирования”, - отметила К.ЛЯПИНА.

«С другой стороны, БЮТ, прекрасно понимая, почему происходит блокирование, настаивает на кадровых назначениях и заявляет о проведении внеочередных заседаний. Такое впечатление, что они друг на друга играют, понимая интерес каждого в этой игре», - отметила народный депутат.

«Безусловно, это выглядит так, что за кулисами этой игры происходят процессы, которые от нас в очередной раз скрывают», - подчеркнула К.ЛЯПИНА, отметив, что угроза создания «ширки» не исчезла.

«Хотя для посторонних глаз разыгрывается противостояние, ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО заявили о том, что после выборов все равно будут вместе. Возможно, они уже не будут договариваться по поводу президентских выборов, но существует еще много вопросов, по которым они могут договориться», - отметила К.ЛЯПИНА.