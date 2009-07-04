Отмена учений «Си Бриз» ослабит контакты Украины с НАТО?

Отмена международных учений «Си Бриз-2009» может привести к ослаблению военных контактов между Альянсом и Украиной. Об этом сообщил со ссылкой на анонимные источники в штаб-квартире НАТО эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил САМУСЬ в статье для «Зеркала недели» .

«Это, бесспорно, будет влиять на отношение западных партнеров к Украине в вопросах проведения военных учений. Возможно, будет развиваться тенденция к снижению военных контактов с Украиной именно в сфере проведения совместных учений», - передает эксперт неофициальное мнение представителей НАТО.

При этом М.САМУСЬ констатировал, что отказ от проведения учений в результате того, что украинский парламент так и не принял решение о допуске иностранных военных формирований на территорию Украины, привел к ухудшению международного имиджа страны.

«В неофициальных разговорах представители НАТО достаточно четко заявляют, что Украина только подтвердила свое реноме непредсказуемости на международной арене», - подчеркнул он.

По словам эксперта, в неофициальных беседах представители НАТО рекомендуют Украине оптимизировать процедуру принятия решений в Верховной Раде по вопросу международных учений.

«Возможно, нужно проводить голосование по таким вопросам на год раньше -— то есть в 2009 году голосовать за 2010 год», - передает слова брюссельских чиновников эксперт.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Верховная Рада Украины не включила в повестку дня проект закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2009 году для участия в многонациональных военных учениях, в перечне которых были и «Си Бриз».

В то же время Россия возобновляет полноформатное военное сотрудничество с НАТО. Такая договоренность достигнута по итогам первого заседания Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел после августовских событий в Южной Осетии.