Европейский съезд епископов состоится во Львове

9-13 июля во Львове состоится 37-й съезд генеральных секретарей Епископских конференций Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, участниками встречи будут около 40 церковнослужителей из 36 стран Европы. Украину будут представлять секретарь Синода епископов УГКЦ владыка Богдан ДЗЮРАХ и секретарь Конференции Римо-католических епископов Украины владыка Марьян БУЧЕК.

Генеральные секретари Епископских конференций Европы встречаются ежегодно в разных странах Европы для обсуждения проблем, стоящих перед Католической церковью в Европе.

«Главная цель встречи в Украине - лучше узнать Украинскую греко-католическую и Римо-католическую церкви, их отношения с другими Церквами, присутствующими в Украине, и государственной властью», - сообщил УНИАН о. Павел ДРОЗДЯК.

В пятницу, 10 июля, в 18.00 участники съезда отслужат литургию в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Римо-католической церкви в Украине (г. Львов).