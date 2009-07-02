В Одессе залили краской памятник Ленину

Сегодня в Одессе активисты областной организации «Братства» провели в городском парке им. Ленинского комсомола акцию протеста против возбуждения милицией уголовного дела против группы киевских антикоммунистов во главе с активистом КУНа Николаем КОХАНИВСКИМ, причастных к повреждению монумента Ленину неподалеку Бесарабки.

Как передает корреспондент УНИАН, завершили акцию местные члены «Братства» тем, что залили синей краской одну из статуй Ленина, свезенных со всего города в этот парк, и оставили надпись: «Свободу політв’язневі Коханівському».

Залит краской также памятник виновникам задержания - сотрудникам МВД, расположенный на Александровском проспекте.

По мнению лидера одесских коммунистов Евгения ЦАРЬКОВ, этой акцией «Братство» показало неспособность цивилизованно обсуждать проблемы. Коммунисты намерены потребовать привлечь к уголовной ответственности активистов «Братства», а также заставить их очистить монумент от краски.

Как сообщалось, по решению Одесского горисполкома в городе демонтированы десятки памятников, связанных с советским режимом, в том числе вывезен с площади Куликовое поле в парк им. Ленинского комсомола самый крупный монумент Ленину - как памятник монументального искусства республиканского значения.