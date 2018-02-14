Венгерское меньшинство отказалось от консультаций по языку образования

Следующий раунд должен был состояться 14 февраля, его называли ключевым.

Представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут принимать участия в консультациях относительно языка образования, которые были запланированы на 14 февраля.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич на заседании правительства, сообщает "Европейская правда".

Министр напомнила о запланированной встрече с представителями меньшинства, посвященной поиску путей выхода из кризиса, связанного с языковой нормой закона об образовании. "Мы ведем консультации с венгерской общиной. Уже были встречи в Берегове, Ужгороде и Киеве", - напомнила она.

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Следующий раунд должен был состояться 14 февраля, его называли ключевым.

"Сегодня должны продолжаться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили, что они не будут участвовать в этих консультациях из-за представления депутатов Оппозиционного блока в Конституционный суд", - заявила она.

Источники в МОН подтвердили, что накануне запланированных консультаций три из трех организаций меньшинств, занимающихся языковым вопросом, одновременно сообщили, что не будут участвовать во встрече.

"Мы видим затягивание процесса", - добавила министр.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины воздержаться от реализации образовательного закона до согласования с закарпатскими венграми всех деталей относительно обучения на языках национальных меньшинств.