Венгрия выдвинула Украине условие по языковому вопросу

Без такого шага Венгрия не прекратит блокировать сотрудничество между Украиной и НАТО и ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины воздержаться от реализации образовательного закона до согласования с закарпатскими венграми всех деталей по обучению на языках национальных меньшинств.

Как говорится в сообщении на сайте венгерского МИД, об этом Сийярто сказал вчера, 12 февраля, на пресс-конференции.

"Венгрия не будет отказываться от своей позиции относительно украинского закона об образовании без правовых гарантий", - подчеркнул Сийярто.

"Если бы Венгрия отказалась от своей возможности применять вето в международных организациях, то это было бы отказом от единственного инструмента, с помощью которого она может защищать закарпатских венгров и заставлять Украину соблюдать международные нормы", - заявил глава МИД Венгрии.

По его словам, на 14-15 февраля планировалось заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров обороны. Венгрия заблокировала проведение этой встречи, и поэтому генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг информировал страны-члены, что заседание не состоится.

"Хотя они пытались оказывать давление на Венгрию с требованием не применять право вето, страна сдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской дипломатии - защищать венгров, независимо от их места проживания", - подчеркнул министр.

По его словам, в международной политике все взаимосвязано, и по этой причине Венгрия не будет воспринимать утверждение, что вопрос нацменьшинств не должен быть связан с правом вето в международной организации.

"Каждая страна, которая работает в тесном взаимодействии с НАТО, осуществляет и воплощает годовую программу, и в рамках этого соглашения Украина обязалась соблюдать права меньшинств. Если Украина серьезно относится к установлению более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания", - подчеркнул Сийярто.

По его словам, Венгрия отменит вето, если украинские власти согласуют с представителями нацменьшинств все детали о языках обучения представителей нацменьшинств.

"Со стороны Венгрии, чтобы снять вето, Украина должна, согласно ожиданиям Венецианской комиссии и Европейского Союза, воздержаться от начала реализации закона, пока не достигнет договоренности по каждому пункту закона с национальными меньшинствами, включая венгерское меньшинство", - заявил Сийярто.

По его словам, если украинские власти приостановят воплощение закона до завершения консультаций с национальными меньшинствами, то это станет основой для переговоров по нахождению обнадеживающего решения для урегулирования ситуации.

Также Сийярто отметил, что консультации между представителями украинской власти и венгерского меньшинства из Закарпатья должны начаться завтра, 14 февраля, и Венгрия готова предоставить всю необходимую помощь закарпатским венграм.

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Как сообщал УНИАН, новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

В то же время языковые положения закона (ст. 7) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.

7 февраля заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по результатам поездки в Закарпатскую область заявил о согласовании с венгерской стороной путей урегулирования «языкового вопроса» в образовательных заведениях Закарпатья.

В свою очередь в МИД Венгрии отрицали достижение с Украиной согласия относительно обучения на языках меньшинств.

Сегодня, 13 февраля, Столтенберг призвал Киев и Будапешт урегулировать конфликт вокруг закона об образовании, чтобы проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО было разблокировано.