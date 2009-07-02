Янукович разглагольствует в перерыве игры в гольф - блок Литвина

Во фракции Блока Литвина называют бессмысленным обвинение со стороны фракции Партии регионов в отказе голосовать за повышение уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума из-за отстаивания корпоративных интересов.

Об этом говорится в заявлении фракции Блока Литвина, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Во фракции отмечают, что обвинения лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА вызывают не только удивление, но и улыбку. “Ведь смешно воспринимать, когда человек, очевидно, на несколько минут оторвавшись от игры в гольф или в теннис, с грустью в голосе разглагольствует о проблемах самых бедных украинцев. Если бы он хоть немножечко беспокоился об этих проблемах, то, по крайней мере, появился бы на заседании Верховной Рады, на котором этот вопрос и рассматривался, и собственноручным голосованием попробовал бы доказать, что очередные инициативы относительно повышения прожиточного минимума - не примитивный избирательный пиар и имитация активной (правда, заочной) заботы о людях”, - подчеркивается в заявлении.

В Блоке Литвина напомнили, что В.ЯНУКОВИЧ, в свое время придя к власти, уменьшил минимальную зарплату в стране с 237 до 205 грн. и наложил табу на выплату согласно действующему закону помощь детям войны. “Возможно, делая такое заявление, он просто перепутал, о каком законопроекте идет речь, так как лично за полтора года работы парламента не докладывал и не принимал участия в рассмотрении ни одной законодательной инициативы, да и это самое касается ключевых советников и писарей. А может, ошибка произошла, поскольку имел в виду свои нереализованные шкурные договоренности с Банковой?”, - говорится в заявлении.

Во фракции отмечают, что нелепость же обвинений в адрес Блока Литвина заключается хотя бы в том, что как раз при его поддержке и был проголосован в первом чтении законопроект о повышении прожиточного минимума, после чего создана рабочая группа, чтобы во втором чтении “довести до ума сырой проект”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, Партия регионов призвала руководство государства “исправить ошибку” и повысить зарплаты и пенсии для самых бедных граждан. В частности, обращаясь к председателю Верховной Рады, который “нужен Украине”, в Партии регионов напоминают Владимиру ЛИТВИНУ, что “бедным людям нужны не только Ваши красивые слова, но и реальная социальная защита”. “А депутаты Вашего блока не голосовали за повышение зарплат и пенсий наиболее обездоленным. Разве такой ЛИТВИН нужен Украине?”, – спрашивают в Партии регионов.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, который касался размеров прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ. Принятие настоящего документа поддержали только 212 народных депутатов из 406. Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн. При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн.