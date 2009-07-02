Киевская Наша Украина выходит из партии

Совет Киевской городской организации политической партии „Наша Украина” и Контрольно-ревизионная комиссия подавляющим большинством голосов приняли решение выйти из партии.

Об этом идет речь в заявлении Совета КГО партии «Наша Украина», обнародованной пресс-службой столичного отделения партии, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентской фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Такое решение было принято 1 июля на заседании Совета.

Также Совет Киевской организации „Нашой Украины” обратились ко всем столичным партийцам с призывом определиться со своим членством в партии в индивидуальном порядке.

«VІІ съезд партии похоронил последние надежды киевских „нашеукраинцев” на демократическое развитие «Нашей Украины», - идет речь в заявлении. «К сожалению, смыслом существования партии окончательно стало обслуживание политического эгоизма главы партии Виктора ЮЩЕНКО», - отмечают авторы заявления.

По их мнению, «Нашу Украину» пытаются использовать для “дестабилизации ситуации в Украине”.

“Членов партии сегодня рассматривают исключительно как послушных исполнителей чужой воли. Их бросают в атаку на безнадежные президентские выборы ради будущего трудоустройства в парламенте групки избранных. „Избранные” - это по большей части те же „деятели”, которые принципиально не интересовались партийной жизнью и довели „Нашу Украину” до полной потери политического авторитета, организационного бессилия и морального упадка», - уверены киевские «нашеукраинцы».

«Такая ситуация является позорной и недопустимой для „Нашей Украины”, политической силы с большими демократическими традициями. Мы, члены Совета и Контрольно-ревизионной комиссии Киевской городской организации, заявляем о своем выходе из партии „Наша Украина”. Для нас это было очень непростым решением, поскольку в партии остались многие люди, с которыми мы прошли длинный и сложный путь. Хотим пожелать им успехов и надеемся, что мы сохраним нормальные человеческие отношения», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская организация «Нашей Украины», которую возглавляет народный депутат Николай МАРТЫНЕНКО, не принимала участия в съезде партии 27 июня.

Съезд партии «Наша Украина» поручил Политсовету принять решение относительно изменения руководства киевской парторганизации.