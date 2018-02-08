Глава профильного комитета объяснил, почему Украина поднялась в рейтинге бюджетной прозрачности

Глава бюджетного комитета Рады Андрей Павелко убежден, что индекс бюджетной прозрачности является показателем эффективности работы и взаимодействия парламента.

Индекс бюджетной прозрачности является показателем эффективности работы и взаимодействия парламента, центральных органов власти и органов финансового контроля в части формирования и мониторинга исполнения государственного бюджета. Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Андрей Павелко. "Бюджетный кодекс предусматривает четкую процедуру рассмотрения, принятия и контроля за исполнением государственного бюджета и в последние годы предусмотренные этим документом сроки и требования были соблюдены в полной мере. Обсуждение и доработка проекта закона проходит публично и в тесном сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами, что позволяет подготовить и принять сбалансированный проект бюджета. Кроме того, уже доброй традицией стало проведение выездных заседаний Бюджетного комитета парламента в регионах, и такая практика делает бюджетный процесс максимально открытым", - пояснил Павелко, передают Украинские новости.

Также, по словам председателя комитета, на рост показателей бюджетной прозрачности Украины в рейтинге International Budget Partnership повлияло принятие новой редакции закона о Счетной палате, который помог сделать этот важный орган финансового контроля более публичным.