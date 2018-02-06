Конфликт на Донбассе вряд ли будет прекращен без миротворцев - Геращенко

Геращенко отметила, что Путину не нужен Донбасс или Крым. "Его антиукраинская политика - создание постсоветской империи, нью-империи", - сообщила она.

Для восстановления мира на Донбассе нужна международная миротворческая миссия, считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Об этом она сказала в интервью парламентской газете "Голос Украины". По мнению Геращенко, Владимиру Путину нужны не Донбасс или Крым, а создание постсоветской "нью-империи".

"Путин не собирается уходить с Донбасса в ближайшее время. Его цель - замораживание конфликта, и он будет использовать эту тему для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине.. Путин будет колотить ситуацию в Украине до выборов - и парламентских, и президентских, и, собственно, поэтому на важный первый план выходит тема миротворческой миссии на Донбассе", - заявила она.

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Геращенко считает, что миссия должна иметь мандат временной администрации, по сути принуждение к миру на оккупированных территориях.

"Пока на это нет согласия РФ, но на переговорный процесс по миротворческой миссии могут повлиять санкции. США против России. Украина хочет мира, мы заинтересованы в мире на Донбассе, поэтому должны использовать все рычаги и дальше давить на РФ, чтобы в полном объеме выполнить Минские соглашения. Но без миротворческой миссии вернуть мир на Донбасс будет очень тяжело", - добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко не исключает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута в 2018 году.