Конфликт на Донбассе вряд ли будет прекращен без миротворцев - Геращенко

16:42, 06 февраля 2018
Политика
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По мнению Геращенко, Путин не собирается уходить с Донбасса в ближайшее время / фото УНИАН

Об этом она сказала в интервью парламентской газете "Голос Украины". По мнению Геращенко, Владимиру Путину нужны не Донбасс или Крым, а создание постсоветской "нью-империи".

"Путин не собирается уходить с Донбасса в ближайшее время. Его цель - замораживание конфликта, и он будет использовать эту тему для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине.. Путин будет колотить ситуацию в Украине до выборов - и парламентских, и президентских, и, собственно, поэтому на важный первый план выходит тема миротворческой миссии на Донбассе", - заявила она.

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Геращенко считает, что миссия должна иметь мандат временной администрации, по сути принуждение к миру на оккупированных территориях.

"Пока на это нет согласия РФ, но на переговорный процесс по миротворческой миссии могут повлиять санкции. США против России. Украина хочет мира, мы заинтересованы в мире на Донбассе, поэтому должны использовать все рычаги и дальше давить на РФ, чтобы в полном объеме выполнить Минские соглашения. Но без миротворческой миссии вернуть мир на Донбасс будет очень тяжело", - добавила она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко не исключает, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута в 2018 году.

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