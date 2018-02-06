Парубий назвал "ударом в спину воюющей Украине" польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

От этого закона выгоду получить может только Россия, считает спикер.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал "ударом в спину воюющей Украине" польский закон об институте национальной памяти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на "ICTV".

"По моему глубокому убеждению, этот закон является ударом в спину воюющей Украине. И без сомнения, от него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. И только один выгодополучатель может быть - это в Кремле, в Российской Федерации - для разжигания вражды", - сказал спикер.

Читайте такжеПремьер Польши записал видеоролик о цели скандального закона, запрещающего "бандеровскую идеологию"

Так, Парубий считает такой шаг "недружественным". "Украина никому не позволит и отвергает любую возможность, чтобы кто-то мог указывать Украине, как формировать нашу историческую память, как чтить украинских героев", - подчеркнул он.

Глава ВР также отметил, что особенно обидно, что этот закон принят в то время, когда Украина и украинцы "своей грудью на передовой, на востоке Украины, защищают весь свободный мир и защищают, в том числе, и Польшу, и поляков от российской агрессии, российской оккупации, как это было уже неоднократно в украинской истории".

Парубий напомнил, что после принятия в Польше такого решения он дал поручение Комитету ВР по иностранным делам наработать общее заявление от Верховной Рады Украины, которое завтра в качестве постановления будет поставлено на голосование парламента.

В заявлении, отметил он, будут общие оценки этой ситуации и призыв не подписывать этот закон.

"Я не имею сомнений, что это заявление, это постановление будет поддержано большинством народных депутатов. Украинский парламент, как всегда, очень достойно и быстро даст оценку этим действиям. А относительно следующих действий - будем советоваться, будем с экспертами и в переговорах оценивать, какие будут следующие действия", - сказал глава ВР.

Как сообщал УНИАН, 26 января польские Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

В ответ на заявление Госдепартамента США в МИД Польши заявили, что закон не касается свободы слова. В МИД Польши подчеркнули, что главная цель закона - "борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также умаление ответственности настоящих исполнителей преступления".