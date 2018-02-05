В Раде готовятся ответить на скандальный польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

Спикер призвал все группы и фракции выработать согласованную позицию относительно этого вопроса.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает завтра рассмотреть постановление относительно законов, принятых Сеймом и Сенатом Польши, которые касаются запрета "бандеровской идеологии".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил сегодня во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он подчеркнул, что «нам будет очень важно завтра же рассмотреть постановление Верховной Рады Украины относительно закона, который был принят в польском парламенте».

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По словам Парубия, сегодня по его поручению состоялось заседание комитета ВР по иностранным делам, где наработано совместное заявление парламента Украины относительно последних решений Сейма и Сената Польши, которые «вызвали бурю возмущения в украинском обществе». В заседании комитета приняли участие представители всех фракций и групп.

Как отметил спикер, «очень важно и знаково, чтоб в заседании комитета принимали участие также представители Министерства иностранных дел и международные эксперты».

«Комитет наработал текст совместного согласованного заявления, которое уже сейчас предложено на рассмотрение фракций и групп, и сегодня это постановление будет зарегистрировано», - отметил Парубий и выразил желание, чтобы до регистрации проекта постановления с ним ознакомились все народные депутаты.

«Чтобы завтра мы могли это постановление принять в парламенте, и чтобы это была совместная согласованная позиция и заявление всего украинского парламента», - добавил спикер.

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Как сообщал УНИАН, 26 января польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

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В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

В ответ на заявление Госдепартамента США МИД Польши заявил, что закон о Институте нацпамяти не касается свободы слова. В МИД Польши подчеркнули, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также преуменьшение ответственности настоящих исполнителей преступления».