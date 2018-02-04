"Мы не преступники": в Киеве протестуют владельцы авто на еврономерах (фото)

Участники акции требуют снизить стоимость растаможивания иностранных авто и прекратить коррупцию на таможне.

В центре Киева проходит масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах.

Как передает корреспондент УНИАН, более 100 автомобилей припаркованны вдоль улицы возле здания Киевской городской государственной администрации, движение транспорта перекрыто.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, центр Киева перекрыт.

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Участники акции требуют снизить стоимость растаможивания иностранных авто и прекратить коррупцию на таможне.

Как сообщил один из участников акции Николай Тарануха, мероприятие продлится долго, к акции должны присоединиться жители других регионов.

Ситуация на акции спокойная, за порядком следят правоохранители.

Как сообщал УНИАН, на территории Украины по состоянию на 1 ноября 2017 года находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых почти 236,6 тыс. автомобилей - с нарушением срока.

В начале сентября 2017 владельцы автомобилей с иностранной регистрацией из всех городов Украины проводили акции протеста, перекрывая улицы в центре Киева, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Впоследствии в ГФС сообщили о начале расследования таможенными органами Литвы по запросу украинских коллег относительно законности ввоза и использования на территории нашей страны транспортных средств с литовской регистрацией.

22 декабря 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что автомобили, ввозимые в Украину из Литвы и других европейских стран, должны растаможиваться на общих основаниях.