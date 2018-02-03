Полторак: некоторые страны Европы недооценивают угрозы, которые создает Россия

При этом министр обороны отметил, что сложился конструктивный диалог с США и странами - членами НАТО относительно необходимости оказывать помощь Украине.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что некоторые страны Европы недооценивают угрозы, которые создает Российская Федерация.

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки» (передача «Время-Time»).

«Сегодня у нас очень серьезный и конструктивный контакт и с представителями Соединенных Штатов, Альянса, с европейскими странами относительно угроз, относительно необходимости помогать Украине", - отметил Полторак.

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"Большинство стран, которые имеют информацию и очень четко анализируют, какие могут быть угрозы, помогают очень конструктивно и плодотворно Украине. Но, к сожалению, не все страны мира, и в том числе Европы, четко изучают историю, и, на мой взгляд, недооценивают угрозы, которые несет за собой Россия", - подчеркнул он.

Министр не уточнил, какие именно страны подразумевает, отметив, "отдельные страны Европы в первую очередь".