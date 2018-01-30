Марш "нацдружинников" в Киеве: соцсети отреагировали на грозные заявления нового формирования

Присяга «дружинников» вызвала резонанс в соцсетях: комментарии аналитиков, журналистов и простых украинцев варьируются от иронических до откровенно тревожных.

Партия «Национальный корпус» 29 января устроила на территории Косого капонира Киевской крепости присягу представителей «Национальных дружин». 600 дружинников в сером камуфляже «присягнули украинской нации» и прошли маршем по центру столицы.

Читайте такжеВ Херсоне националисты забросали яйцами соратника МедведчукаКак рассказал «Громадському Радіо» Представитель "Национального корпуса" Роман Чернышев, дружины действуют в Украине уже год, однако присягу ее участники приняли впервые. По его словам, дружинники работают в рамках общественной организации (ОО «Национальные дружины»), и сотрудничают с полицией, не имея оружия. «Дружины» не являются ни военным, ни полицейским образованием.

Вместе с тем, на странице «Національних дружин» в Instagram говорится, что организация «установит украинский Порядок», а согласно описаниям, сопровождающим фотографии «дружинников» с огнестрельным и холодным оружием, организация часто проводит стрельбы и занятия по тактической подготовке.

«Мы не колеблясь применим Силу, чтобы установить Порядок, который принесет Благополучие в каждую украинскую семью», - говорится в публикации на странице «Національні Дружини» в Facebook.

Не удивительно, что присяга «дружинников» вызвала резонанс в соцсетях. Комментарии аналитиков, журналистов и простых украинцев варьируются от иронических до откровенно тревожных.

Некоторые возмущены агрессивной риторикой формирования, которая активно намекает на готовность применять силу и строить в стране определенный «украинский порядок».

У многих пользователей марш дружинников, кроме того, вызвал ассоциации с пресловутым «российским следом».

Ранее в МВД пояснили, имеют ли право "наводить порядок" на улицах Украины патрули "нацдружины"