Москва назвала российское вторжение в Украину "надуманным предлогом" для расширения санкций США (видео)

После того, как США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине, Москва пригрозила "правом на ответ".

В МИД РФ назвали российское вторжение в Украине «надуманным предлогом» для расширения санкций против России со стороны США, а также заявили, что оставляют за собой «право на ответ». Об этом говориться в комментарии МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису. В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами, заставить отказаться от независимого курса на международной арене, от отстаивания своих национальных интересов», - заявили в МИД.

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Отмечается, что, если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, то «это их право, как мы оставляем за собой право на ответ».

«Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны в Украине», - заявили российские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 26 января США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине. В частности, в список включили 12 компаний, связанных с «Сургутнефтегазом», ОАО «Силовые машины» и «Технопромэкспортом».

Также под санкции попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины. Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.

В Посольстве США в Украине заявили, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ, чтобы вынудить Кремль выполнять обязательства России по Минским соглашениям и прекратить оккупацию Крыма.