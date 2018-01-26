США расширили санкции против России из-за агрессии в Украине

В частности, в список вошли 12 компаний, связанных с «Сургутнефтегазом», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспортом».

В Соединенных Штатах Америки ввели санкции против ряда российских энергетических компаний и физлиц из-за агрессии РФ против Украины.

Список попавших под санкции частных лиц и предприятий опубликован на сайте Минфина.

В частности, в список специально определенных граждан и заблокированных юридических лиц (так называемый SDN List) внесены имена 21 физического лица, среди которых значатся граждане Украины и России, а также названия девяти компаний.

Среди физических лиц есть люди, которые имеют отношение к террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", или имеют регистрацию в Донецкой или Луганской областях и, в частности, это Игорь Антипов, Алексей Грановский, Екатерина Матющенко, Елена Костенко, Светлана Малахова, Павел Мальгин, Александр и Сергей Мельничук, Наталья Никонорова, Владимир Пашков, Владимир Павленко, Елена Радомская и Александр Тимофеев. В список санкций попал один человек из оккупированного Россией Крыма - Дмитрий Овсянников.

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Также в списке - заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак, председатель инжиниринговой компании "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка и другие.

Среди компаний значатся польская Doncoaltrade (Катовице), российская "Угольные технологии" (Ростов-на-Дону), зарегистрированная в оккупированной Россией Южной Осетии "Внешторгсервис", российские "Газ-Альянс" (Нижний Новгород), "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", "Силовые машины" и другие.

Кроме того, в список секторальных санкций (так называемый SSI List) внесены наименования 12 компаний, связанных с нефтяной и газодобывающей компанией "Сургутнефтегаз". Среди них - дочерние компании "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис" (Санкт-Петербург), производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез", институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности "Ленгипронефтехим", "Медиа-Инвест" (Москва), "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Сургутнефтегазбанк" (Тюменская область), "Тверьнефтепродукт" и другие.

Как сообщал УНИАН, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

В ноябре министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

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16 декабря глава украинского МИД выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения президента РФ Владимира Путина заставят Россию согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.

12 января 2018 года в Минфине США заявили, что еще отрабатывается список российских олигархов, в отношении которых в ближайшее время могут быть введены санкции. При этом, по данным российской газеты «Коммерсантъ», под новые санкции США могут попасть более 50 олигархов, приближенных к высшему руководству РФ.