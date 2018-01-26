Антикоррупционный суд: Порошенко назвал имплементацию выводов Венецианской комиссии "вопросом юридических экспертов"

Президент Украины сообщил, что провел «очень многообещающие» встречи с руководством МВФ и Всемирного банка.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о наличии политической воли создать Антикоррупционный суд, однако имплементация выводов Венецианской комиссии в проекте соответствующего закона является «вопросом юридических экспертов».

Об этом Порошенко сказал во время интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Читайте такжеЭксперт нашла в президентском законе об Антикоррупционном суде только один плюс (видео)Порошенко заверил, что борьба с коррупцией является приоритетом его президентства. «Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не в связи с визовой либерализацией и траншами МВФ, а потому, что борьба с коррупцией - приоритет моего президентства», - сказал он.

«Я создал независимые антикоррупционные институты: НАБУ, САП, которые эффективно функционируют вместе с другими институтами и приносят первые многообещающие результаты. Они находят поддержку как со стороны международных партнеров, так и внутри страны», - заявил президент.

По словам Порошенко, в Украине проведена судебная реформа с полной перезагрузкой Верховного суда и судебной системы.

«22 декабря я инициировал в парламенте (создание - УНИАН) нового антикоррупционного суда как заключительной структуры для независимой антикоррупционной системы», - отметил он.

По словам Порошенко, он провел «очень многообещающие» встречи с руководством МВФ и Всемирного банка.

«С политической точки все понятно: мы имеем свободу, и решение (о создании Антикоррупционного суда - УНИАН) уже принято. С юридической точки зрения, дискуссия о том, как имплементировать рекомендации и советы Венецианской комиссии, - это вопрос юридических экспертов. Мы надеемся сделать это как можно скорее», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.

В МВФ заявили, что пункты президентского законопроекта противоречат обязательствам Украины перед международными партнерами. В ответ на это Порошенко отметил, что проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Также во Всемирном банке считают, что принятие закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной Порошенко, является недопустимым.