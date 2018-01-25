В Румынии задержан экс-гендиректор "Укрспирта"

В Румынии задержан бывший генеральный директор государственного предприятия «Укрспирт» Михаил Лабутин.

Эту информацию УНИАН подтвердил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Факт подтверждаем, детали будут обнародованы чуть позже», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Лабутин подозревается в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 28,2 млн грн.

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В январе 2016 года Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил Лабутина в международный розыск.

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности председателя государственного предприятия «Укрспирт» Юрия Лучечко, который занимал должность советника директора предприятия.