Климкин выступил за ограничение права вето постоянных членов Совбеза ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за ограничение права вето постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций с целью предотвращения блокировки работы Совбеза странами, в частности Российской Федерацией, которые выступают агрессорами против других стран.

Об этом говорится в его статье "Два года сопротивления дипломатическим гопникам", опубликованной на сайте издания "Европейская правда". "Абсолютно недопустима ситуация, когда постоянный член Совета безопасности применяет право вето, чтобы сделать неподсудной собственную агрессию против других суверенных стран (Россия заветировала две важные резолюции: о ситуации в Крыму в марте 2014 года и о создании трибунала по расследованию сбития малайзийского пассажирского лайнера МН17 в июле 2015 года)", - подчеркнул министр.

"Нет в мире такого суда, где бы подсудимый одновременно входил в состав судейской коллегии, но подобный абсурд имеем в главном органе планетарной безопасности! Необходимо, следовательно, найти такой механизм, который бы делал невозможным блокирование работы Совета безопасности и давал ему возможность найти управу на агрессора, даже если он является постоянным членом самого Совета", - заявил Климкин.

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"По моему мнению, первое, что следует безотлагательно сделать, это ограничить право вето для того постоянного члена СБ, который сам является стороной обсуждаемого конфликта", - считает глава МИД.

По его словам, для этого есть правовое основание в Уставе ООН, а именно - статья 27 предусматривает, что в Совете безопасности "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования". "Россия статью старательно игнорирует", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016-2017 годах была непостоянным членом Совета безопасности ООН.

16 сентября 2016 года председатель Постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что лишение России права вето в Совете безопасности ООН зависит от других четырех постоянных членов Совбеза - Франции, Великобритании, США и Китая.