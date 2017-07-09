Парубий призвал лишить Россию права вето в ООН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что Россия в рамках работы Организации Объединенных Наций должна быть лишена права вето в вопросах, касающихся Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сегодня в Киеве.

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«Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украина крайне нуждается в очень сильной и действенной Организации Объединенных Наций», - сказал спикер.

В частности, Парубий убежден, что «Российская Федерация должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины».

Председатель парламента добавил, что это соответствует пункту 3 статьи 27 Устава ООН, которым предусматривается, что страна-агрессор должна воздерживаться, если она выступает стороной в конфликте.