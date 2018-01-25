Влащенко: люди из АП шлют нам СМС-ки с "рекомендациями" относительно эфиров ZIK

Руководство телеканала ZIK неоднократно получало от людей из Администрации президента сообщение, в которых журналистам давали «советы» относительно того, кого следует приглашать на телеэфир.

Такое заявление в интервью «Украинской правде» сделала генеральный продюсер телеканала ZIK и телеведущая Наталья Влащенко. По ее словам, на канале никогда не было случаев «навязывания» героев для телеэфиров.

Читайте такжеВедущей ZIKа перед интервью с Портновым нардеп от НФ напомнил судьбу Бузины«Зато у меня есть смс-ки, которые я любовно храню" от людей из Администрации президента. Они есть у Даниила Никуленко (шеф-редактор телеканала ZIK – ред.). Думаю, до них тоже дойдет черед, - отметила Влащенко.

«Там нам рассказывают, что у нас нет баланса, что мы должны того приглашать, а того не приглашать», - продолжила она.

Как отметила журналист, такие сообщения руководство канала игнорирует, хотя они приходили неоднократно.

Напомним, Напомним, 22 января в эфире передачи "Hard Talk" телеканала ZIK Наталья Влащенко взяла интервью у экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова. Эфир вызвал волну возмущения в соцсетях. 24 января несколько человек пришли к зданию телеканала с призывами освободить телеведущую.

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение экс-заместителю Администрации Януковича Андрею Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой. Портнов тогда был объявлен в розыск.

В октябре 2015 Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС" и снял с Портнова санкции. Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.