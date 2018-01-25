Самолет Януковича во время бегства заставили сесть угрозами - экс-охранник

Свидетель обвинения, бывший охранник Януковича Олесь Шаран подтвердил информацию, что на пути из Харькова в Крым самолет экс-президента должен был сесть под угрозой применения боевой авиации.

Об этом свидетель заявил на допросе в Оболонском суде, отвечая на вопрос адвоката Януковича Виталия Сердюка, передает УП.

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"Я могу процитировать слова диспетчера – принудительная посадка нашего летательного средства", - сказал он и не завершил.

Адвокат Сердюк закончил его предложение словами "...с применением боевой авиации".

"Да", - сказал свидетель.

Справка УНИАН. Экс-президент Украины Виктор Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.