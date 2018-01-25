Оккупанты забирали телефоны: Чубаров рассказал, как Россия захватывала власть в Крыму

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на допросе в судебном заседании рассказал, как Российская Федерация провела переворот в Совете министров и Верховной Раде Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, где проходят слушания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, Чубаров рассказал, что 28 февраля 2014 года депутаты собрались на сессию Верховной Рады АРК, назначенную на 15:00.

Мобильные телефоны у депутатов и журналистов забирали военные.

По словам председателя Меджлиса, он спросил, где находится тогдашний председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев, и услышал, что Могилев ушел в отставку, а депутаты ВР АРК, которых военные пропустили внутрь здания, избрали новым председателем Сергея Аксенова.

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Также Чубаров добавил, что вечером 28 февраля местные телеканалы передали, что в Крыму избран новый председатель Совета министров Аксенов, а 1 марта - что Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь спасти Крым.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014.

Справка УНИАН. Экс-президент Украины Виктор Янукович обвиняется в совершении госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.