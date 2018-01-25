Суд по делу о госизмене Януковича допросил Чубарова (видео)

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича начал допрос народного депутата от «Блока Петра Порошенко», председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Читайте такжеСуд по госизмене Януковича допросил экс-руководителя Крыма МогилеваКак передает корреспондент УНИАН, на заседании Оболонского райсуда Киева Чубаров сообщил, что ситуация в Крыму в конце февраля 2014 была крайне напряженной.

По его словам, пророссийские силы распространяли на полуострове слухи о сожженных автобусах с крымчанами, которые возвращались из киевского антимайдана.

Кроме того, Чубаров рассказал, что в конце января через посредника с ним пытался связаться помощник президента России Владислав Сурков. Чубаров отметил, что готов был обсуждать с Сурковым только вопросы, касающиеся крымских татар.

По словам Чубарова, 26 февраля 2014 года на митинге возле Верховной Рады АР Крым собралось 12-15 тыс. человек, которые пришли по призыву Меджлиса и с лозунгами: "Крым - это Украина".

Также там начали собираться пророссийские митингующие. Сначала их было немного - 2-3 тысячи. Затем подъехали автобусы из Севастополя, где пророссийские акции начались на три дня раньше. После этого количество пророссийских активистов увеличилась почти до 16 тыс.

Между митингующими начались словесные перепалки и мелкие стычки, но, по словам Чубарова, после 14.00 ситуация обострилась: в толпе пророссийских заметили двух людей с автоматами.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича.