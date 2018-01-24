Euronews показал российский пропагандистский сюжет про Крым

Телеканал Euronews снял сюжет о Крыме, не упоминая в нем о незаконной аннексию полуострова. В сюжете речь идет об обучении для школьников Крыма, которые организовал 68-й инженерный полк российской армии.

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Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января. В нем детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, поясах смертников и замаскированных бомбах. Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко рассказывает, что школьников поощряют в будущем поступать в инженерные войска.

В конце сюжета жительница Евпатории подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промыванием мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.

Как отмечает Европейская правда, в феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацсовета телерадиовещания, украинские телеканалы уделяют мало внимания событиям на Донбассе и в Крыму.