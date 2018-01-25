Это должна быть сила, которая не позволит заморозить конфликт - генерал США о миротворцах на Донбассе

Миротворческая миссия ООН на Донбассе будет действительно действенной только если в ней будут участвовать "серьезные, квалифицированные силы, которые могут на самом деле в полной мере действовать в соответствии с мандатом". Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес, который до декабря 2017 командовал сухопутными силами США в Европе. "Миротворческая миссия (в Украине - ред.) – полезна", - убежден он.

Читайте такжеГлава МИД Германии: конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасныйТакже Годжес провел параллели с миротворческой миссией на Балканах, передает Голос Америки.

"Когда НАТО направило (в Боснию и Герцеговину – ред.) свои войска для выполнения Дейтонского мирного соглашения, у них были четко прописаны правила игры. Они были серьезно вооружены, всегда в боевой готовности, и это было посланием для сербов и других – это серьезная сила".

"Если речь идет о ооновской миротворческой миссии (в Украине - ред.), они должны иметь мандат, который не позволяет заморозить нынешнюю ситуацию навсегда – как это делает Россия. Целью миссии должно быть выполнение Минска", - сказал Годжес.

"Это должна быть профессиональная сила, которую бы уважали все стороны", - подчеркнул он.