США призвали РФ прекратить атаки на украинские города и согласиться на дееспособных миротворцев

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию согласиться на развертывание в Донецкой и Луганской областях дееспособной миротворческой миссии.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Государственного департамента Хезер Науэрт, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Она отметила, что на востоке Украины продолжаются атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

«Ситуация в Украине, к сожалению, совершенно не улучшается, и мы снова говорим об этом», - сказала она.

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«Соединенные Штаты продолжают быть глубоко обеспокоенными в связи с обострением насилия и ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины. Еще в ноябре мы выражали беспокойство по поводу обстрелов в непосредственной близости с жизненно важной Донецкой фильтровальной станцией, которая по-прежнему находится под угрозой. И теперь неподалеку от коксохимического завода (в Авдеевке - УНИАН) также происходят обстрелы со стороны управляемых Россией сил», - заявила Науэрт.

Она отметила, что фильтровальная станция и коксохимический завод помогают в снабжении питьевой воды, электричества и центрального отопления около 345 тысячам человек.

Науэрт назвала абсолютно аморальными действия, создающие угрозу поставкам воды и отоплению жилья в разгар зимы.

«Управляемые Россией силы должны немедленно отойти от их новых позиций вокруг фильтровальной станции. Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские и ракетные атаки на украинские гражданские районы и соблюдать режим прекращения огня, как это предусмотрено в Минских соглашениях», - подчеркнула Науэрт.

Также она сказала, что сейчас гуманитарная ситуация на востоке Украины является наихудшей за последние три года и продолжает ухудшаться.

«Более одного миллиона человек на Донбассе испытывают недостаток пищевых продуктов, а количество жертв среди гражданского населения за последний год является существенно высоким. Мы призываем Россию принять незамедлительные меры по решению гуманитарного кризиса путем отвода её сил и согласиться на дееспособную миротворческую миссию ООН. Мы также призываем украинцев принять больше мер для облегчения страданий и защитить гражданское население и критическую инфраструктуру», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента.

«Соединенные Штаты остаются преданными обеспечению длительного мира на востоке Украины с помощью полного воплощения положений Минских соглашений. Однако, как сказал в Вене государственный секретарь (Рекс Тиллерсон) на прошлой неделе: «Мы должны быть четкими относительно источника насилия. Россия вооружает, готовит, возглавляет и воюет на стороне антиправительственных сил». Решение прекратить насилие на востоке Украины и обеспечить лучшие отношения с Соединенными Штатами и международным сообществом полностью зависят от России», - подчеркнула Науэрт.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил согласие на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантии безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он заявил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.