85-летняя женщина убила 13-летнего мальчика

85-летняя жительница села Дедово Верхнеднепровского района Днепропетровской области убила топором 13-летнего мальчика, а затем расчленила его тело.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области.

Тело 13-летнего школьника, который 23 марта был объявлен в розыск как пропавший без вести, сотрудники милиции выявили 12 апреля в сарае, принадлежащем бабушке.

Выяснилось, что она убила мальчика 28 марта во время ссоры. Чтобы скрыть преступление, бабушка разрубила пополам тело мальчика, перетащила его в сарай и спрятала в дровах.

Сейчас прокуратура Верхнеднепровского района изучает следственные материалы для возбуждения в определенный законом срок уголовного дела по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).