Украина не поддастся на российский трюк с возвращением оружия из оккупированного Крыма - Климкин

Украина не поддастся на российский трюк с возвращением оружия из оккупированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Что касается российского предложения по оружию, которое оккупационная власть предлагает вернуть с территории оккупированного Крыма. Вы все прекрасно понимаете российский трюк. Есть ключевая конвенция от 1907 года о правилах ведения войны, так называемая Гаагская конвенция. Там записано, что оружие возвращается после заключения мира. Трюк в том, чтобы показать, что в отношении оккупированного Крыма идет какой-то диалог», - сообщил глава МИД.

По его словам, «у нас нет никакого диалога по каким-либо вопросам относительно статуса Крыма».

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«Мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую позицию и нашу юридическую позицию», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, 11 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

На встрече с руководителями российских СМИ и информагентств российский лидер сказал, что «мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно».

По словам Путина, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сказал, что заявление Путина о готовности передать военную технику из аннексированного Крыма следует тщательно изучить, поскольку за ним может скрываться «грязная кремлевская игра».

Он напомнил, что в Крыму остались украинские боевые корабли, подводная лодка, БМП, БТРы, артиллерия и минометы.