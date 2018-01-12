Генерал о заявлении Путина по передаче Украине техники из Крыма: хочет выдать себя за миротворца

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что президент РФ Владимир Путин, заявляя о готовности передачи Украине военной техники из Крыма, хочет выдать себя за миротворца и улучшить свой международный имидж.

Отвечая в эфире «112 Украина» на вопросы, с чем связано соответствующее заявление Путина, он сказал, что «это связано с перспективами для него, в том числе внутренними, имеется в виду президентские выборы и повышение его рейтинга».

Кроме того, Романенко подчеркивает, что в первую очередь это заявление направлено на улучшение международного имиджа Путина.

«Это возможность показывать себя миротворцем, в связи с этим есть, скажем, уступки по заведению миротворцев ООН на территорию востока Украины, и ряд других моментов…Путин ищет другие шаги в отношении Украины», - заявил генерал.

«Путин пытается показать, что он не консервирует ситуацию по Украине, готов к ее изменению. Многие усилия прилагаются апологетами Путина и России в Европе к тому, чтоб поэтапно снимать санкции с РФ, поэтому нужно дать аргументы своим апологетам. Вот это один из шагов», - считает эксперт.

Экс-замглавы Генштаба отмечает, что корабельный состав Украины в Крыму был захвачен.

«Есть известное видео, на котором министр обороны РФ докладывал своему главнокомандующего, что вся украинская техника передана украинской стороне. То есть это была заведомая ложь, и сами они вот такими действиями подтверждают, что тогда один врал другому, а другой это принимал, зная, что это тоже ложь», - добавил Романенко.

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Как сообщал УНИАН, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

«Пользуясь случаем, … хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

По словам тогдашнего заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова, оборонное ведомство РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля 2014 года в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.