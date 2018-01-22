Лавров пожаловался, что проект РФ о миротворцах на Донбассе никто не обсуждает

Введение миротворческих сил ООН на Донбасс от России не зависит. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому изданию "Коммерсант". При этом он отметил, что "если бы это зависело от нас, то они уже давно бы там появились".

Читайте такжеЛавров жалуется, что уровень русофобии на Западе выше, чем при холодной войне По его словам, введению миротворческой миссии "мешает только одно" - никто не хочет начинать конкретно обсуждать предложения России относительно этой миссии.

Он отметил, что поправок к российским предложениям по миротворческой миссии никто не предлагал, а Россия как раз хочет поправок. "Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, с нашими французскими, германскими коллегами. Они говорят, что это очень правильный и хороший шаг, но нужно что-то еще", - отметил он. - Хорошо, давайте сядем, вы нам скажите, что и как, мы посмотрим, насколько это отвечает целям реализации минских договоренностей". "Нам отвечают, что надо подумать, как еще что-то сделать. Но «пар уходит в свисток», никто с нами не садится и не начинает обсуждать", - отметил российский министр.

Лавров отметил, что в Минских договоренностях прямо сказано, что все, что нужно делать, "должно быть предметом согласования между Киевом и так называемыми отдельными районами Донецкой и Луганской областей". "Нельзя просто взять и выкинуть политическую часть минских договоренностей. Обещание, что они потом будут выполнены, когда военная ооновская администрация возьмет под контроль всю эту территорию, сомнительно. Если авторы этой идеи уговорят Донецк и Луганск - ради Бога, пожалуйста", - сказал Лавров.