Закон о реинтеграции Донбасса не даст РФ легализовать оккупантов под видом миротворцев - Гримчак

Россия фактически признала себя стороной конфликта на востоке Украины и показала значимость украинского закона о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак.

Он обосновал свое мнение тем, что обсуждению именно принятого Верховной Радой закона посвятил заседание Совета безопасности России президент этой страны Владимир Путин.

Как отметил Гримчак, «ребята, вы все время убеждали, что «мы не мы», «нас там нет», «мы вообще «посредники»... И теперь Путин собрал Совет безопасности именно по поводу решения украинского парламента относительно неотъемлемой части территории Украины.

Также по словам заместителя министра, принятие закона о реинтеграции Донбасса будет способствовать тому, что Россия не сможет легализовать своих солдат-оккупантов на востоке Украины под видом миротворцев.

Читайте такжеЛавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает" Минские договоренности

"Это тот закон, который показывает направление, каким путем мы будем возвращать эти территории, и создает правовые основания для этого. Я сказал бы так.

Первый, я думаю, очень важный пункт, он будет еще неоднократно упоминаться – это ссылка на то, что Украина использует статью 51 Устава ООН о том, что любая страна имеет право на самооборону.

Второе – это то, что несмотря на то, что иногда манипуляция или какая-то игра на противника имеет очень патриотическую окраску, но в данном случае это не прошло. Потому что были требования, что «давайте установим дату начала оккупации». На что было сказано, что это неверно ни юридически, ни логически. У нас есть дата начала агрессии – 20 февраля 2014 года. Эта дата закреплена законом от апреля 2014 года об оккупации Крыма. У нас уже тогда было определено, что территория Крыма является оккупированной. И поэтому то, что у нас происходило на востоке Украины – это не какая-то отдельная агрессия Российской Федерации, а это все началось 20 февраля 2014 года. Упоминается, что начало было тогда, а все остальное – это последствия именно такой деятельности. И территория признана оккупированной. Я тоже считаю, что это тоже очень важно.

Это два важных пункта. Они еще очень важны в том, что сегодня у нас идут переговоры по поводу возможного наличия миротворцев. Усиливает позицию Украины и в этом. Потому что Россия якобы категорически против миротворцев, пресс-конференция Лаврова, который говорит: нет, миссия может работать по всей территории ОРДЛО", - подчеркнул Гримчак.

Читайте такжеПутин созвал Совбез РФ из-за украинского закона о Донбассе

В то же время Гримчак отметил: если разорвать дипотношения с Россией, кто будет помогать там украинским пленным?

"У нас фактически, переводя на нормальный язык, снижен уровень дипломатического представительства. Во-вторых, вообще-то разрыв дипотношений – это прерогатива правительства. Это так называемая Венская конвенция 1862 года. И третье. Вот я – нормальный человек, снова возвращаюсь: будем ли мы делать шаги только потому, что кто-то считает, что так правильно? А я спрашиваю: хорошо, мы разорвали дипотношения (Бог с ними!) – лучше нам станет? Это на что-то повлияет? Любым действием (извините, это, может, неправильный подход – «барыги» так рассуждают) мы можем причинить себе вред. И мы можем идти во вред собственной стране только тогда, когда вред противнику намного превышает наш.

У нас сегодня 60 или 72 наших пленных в российских тюрьмах. Я не об ОРДЛО сейчас и не про Крым. Я про российские тюрьмы. Сегодня к ним имеют доступ консулы, они имеют право помощи им и так далее. У меня вопрос: мы разорвали дипотношения – кто этим будет заниматься? Это первое. И второе. В чем наш выигрыш? Мы, извините, выйдем и скажем: мы сделали так, как мы считали нужным, потому что именно так, как считают наши «зрадофилы», надо вести войну. Это единственное основание сегодня разорвать. Возможно, завтра станет нужно – мы это сделаем. Так же, как и с законом, который был проголосован. Между прочим, он заблокирован «Опоблоком». И теперь только 6 февраля будет проголосован и, скорее всего, напечатан. Только после того начнется время его подписания", - отметил Гримчак.