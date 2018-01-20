Перенос переговоров по Донбассу из Минска не повлияет на их результат - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что теоретическая изменение Минска как площадки для заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на другой город не повлияет на сам результат этих переговоров.

Об этом дипломат сказал в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

"Давайте пока успокоимся. На самом деле место формата - оно не имеет особого значения. Почему был выбран Минск? Это относительно нейтральность Беларуси. Это хорошая логистика - меньше часа (лететь самолетом - УНИАН)", - сказал Климкин.

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В то же время, дипломат признал, что существуют "определенные проблемы с безопасностью", однако, их "более-менее можем контролировать".

"Если это Астана - посмотрите где это есть. И не Минск, или другой город. Это абсолютно не важно. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе", - заявил Климкин.

"Не продвигаемся мы потому, что Россия принципиально не хочет выполнять какие-либо обязательства, и причина очень проста: сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть как российская колония, и больше ничего не делать. А так можно взять что угодно. Можно взять Белград. Можно взять другое место", - сказал Климкин

Дипломат повторил, что смена площадки для переговоров никак не влияет на результат переговоров.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета Безопасности ООН объявил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил сомнение, что урегулирование ситуации на востоке Украины зависит от перенесения переговоров из Минска.