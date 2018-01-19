Трамп предложил изменить место проведения переговоров по Донбассу

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска.

Как сообщает Today.kz, об этом на брифинге в Нью-Йорке рассказал сам Нурзултан Назарбаев, комментируя свою беседу с президентом США.

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«Минск-1» в тупике, нужен «Минск-2». Он (Трамп – ред.) говорит: «Давайте в другом месте, не в Минске». Я говорю: «Давайте в Казахстане, как изначально должно было быть» (...) Договорились в этом направлении работать», - отметил Назарбаев.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что США поддерживают предложение Украины относительно развертывания миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса.