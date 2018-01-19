У Путина прокомментировали предложение Трампа о месте проведения переговоров по Донбассу

В Кремле заявили, что место проведения переговоров по Донбассу «не имеет столь большого значения».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идеи безальтернативности Минских договоренностей за неимением каких-то других договоренностей, приверженность «нормандскому формату», - сказал он.

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По словам пресс-секретаря, важно также понимать, что «происходящее на востоке Украины является внутренним конфликтом, и сторонами являются Киев, а с другой стороны - непризнанные республики Донбасса».

Как известно, ранее 19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.