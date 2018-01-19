"Хоть в Антарктиду": Беларусь ответила на предложение Трампа изменить место проведения переговоров по Донбассу

В Беларуси считают, что успех переговоров по Донбассу не зависит от места их проведения.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова президента США Дональда Трампа об изменении места переговоров по Донбассу.

"Не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран нормандской четверки высказали просьбу к Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта", - сказал он.

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По словам Макея, в отличие от других, Беларусь "за лаврами миротворца не гонится". Также он напомнил, что Лукашенко неоднократно предлагал варианты урегулирования "кризиса", в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.

"Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", - подытожил Макей.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска.