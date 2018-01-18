Назревает большой скандал: Украина включила Эстонию в список сомнительных стран

Кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами, из-за чего в Таллине разворачивается большой скандал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Борислав Береза, комментируя информацию эстонских СМИ.

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«У нас просто талант сорится с друзьями и делать из них врагов. Как глава группы межпарламентской дружбы Украины с Эстонией только что пообщался с послом Эстонии в Украине Гертом Антсу. Выяснилось, что наш Кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами. По этому вопросу с послом связывались уже и Премьер-министр Эстонии и эстонские СМИ», – написал Береза.

По его словам, в Эстонии «из-за всей этой истории разворачивается большой скандал».

«Как сказал мне сегодня один европейский дипломат: - Вы хотите испортить с Эстонией отношение, как с Венгрией? Тогда вы на верном пути», – цитирует нардеп.

Береза сообщил, что он поговорил по этому вопросу с премьер-министром Владимиром Гройсманом и он пообещал разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.

«Надеюсь, что он действительно быстро это сделает. Иначе нас ждет еще один конфликт и потеря еще одного партнера в Европе. А профессионально портить отношения с партнерами и друзьями в Украине уже научились. И это кощунственно по отношению к нашим европейским стремлениям», – отметил политик.