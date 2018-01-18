Порошенко прокомментировал принятие закона о деоккупации Донбасса

Президент Петр Порошенко прокомментировал принятие Верховной Радой закона о деоккупации Донбасса, заявив, что это сигнал и для Донбасса, и для Крыма о том, что они - неотъемлемая часть Украины. Об этом президент написал в "Tвиттере".

Читайте такжеРада приняла закон о деоккупации Донбасса«280 - за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем», - заявил он, отметив, что это - ключевой сигнал закона, который сегодня приняла ВР по его инициативе.

«Это - сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

За данное решение проголосовали 280 народных депутатов.