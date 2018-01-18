Рада отказалась проголосовать за поправку к законопроекту о деоккупации Донбасса о денонсации договора с Россией о дружбе

Верховная Рада Украины отказалась проголосовать за поправку к законопроекту о деоккупации Донбасса о денонсации договора с Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

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Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку поправки народного депутата Украины Елены Сотник (фракция "Самопомич") проголосовали лишь 104 народных депутата при необходимом минимуме 226.

Поправкой предлагалось, что Кабинет министров Украины в месячный срок со дня вступления в силу закона о деоккупации Донбасса должен разработать и представить на рассмотрение ВРУ законопроект о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Народный депутат Украины Иван Винник, который докладывает по законопроекту №7163, отметил, что эта поправка была отклонена профильным комитетом, поскольку данным договором признаются границы между Россией и Украиной, а денонсация такого договора по сути отменила бы признание границ между двумя странами.