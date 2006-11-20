Балога: Президент поддерживает Луценко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает полную политическую поддержку Юрия ЛУЦЕНКО со стороны Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

«Сегодня отечественное правосудие в который раз со всей очевидностью подтвердило необходимость его глубокого и быстрейшего реформирования», – сказал глава Секретариата Президента, комментируя постановление Печерского районного суда города Киева о признании коррупционных деяний министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО. Как отметил В.БАЛОГА, «суд не смог найти корыстных мотивов в действиях должностного лица, однако назвал его коррупционером, хотя всем известно, что коррупции без личной выгоды не бывает». Также руководитель президентского Секретариата обратил внимание, что материалы Генеральной прокуратуры, рассмотренные Печерским районным судом столицы, взяты из отмененного ранее той же Генпрокуратурой уголовного дела, закрытого из-за отсутствия состава преступления в действиях Ю.ЛУЦЕНКО. «Это обстоятельство подводит меня к печальному выводу о неправовых мотивах выдвинутых обвинений. Скажу прямо: в отношении нынешнего министра внутренних дел, яркого деятеля «помаранчевой» команды Президента Виктора ЮЩЕНКО развернута грубая кампания по дискредитации. Очевидным является политический заказ с целью отстранить Ю.ЛУЦЕНКО от должности любыми методами», – отметил В.БАЛОГА.

Также глава Секретариата Президента указал на явную поспешность Генпрокуратуры по делу Ю.ЛУЦЕНКО, тогда как следствие под кураторством заместителя Генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА не выявляет оперативности и настойчивости в доведении до суда громких криминальных расследований. «Страна возмущена рядом недавних заказных убийств, где пострадали невинные люди, почти каждый украинец уже знает о дерзких рейдерских атаках на частные предприятия. Однако там, где нужно проявить умение следователя и глубокие знания юриста – Генпрокуратура скромно молчит», – отметил В.БАЛОГА. Он выразил надежду, что вердикт Печерского райсуда Киева будет пересмотрен в суде высшей инстанции. В.БАЛОГА также подчеркнул, что со стороны Президента Украины, который считает министра деятельным чиновником с хорошей репутацией, существует полная политическая поддержка Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура нашла факт коррупционных деяний в работе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОП Романа Ерохина.

15 ноября Генеральная прокуратура передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по сути два протокола, составленные за якобы коррупционные деяния Ю.ЛУЦЕНКО, в частности о немотивированной раздаче высоких званий и оружия.

Как заявили агентству УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в связи с сообщениями в СМИ о составлении Генеральной прокуратурой Украины протоколов о совершении коррупционных правонарушений министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО, основанием для составления отмеченных протоколов стали материалы уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины в отношении должностных лиц МВД по ст.365 ч.1 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, либо государственным или общественным интересам, либо интересам юридических лиц).

В то же время, заявляет ДСО МВД Украины, беспочвенность возбуждения уголовного дела установлена постановлением следователя той же Генпрокуратуры от 14.11.06 г. об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении министра внутренних дел в связи с отсутствием в его действиях состава преступления из-за отсутствия причинения вреда интересам государства и граждан.

В ДСО МВД отмечает, что беспочвенность возбуждения уголовного дела в то же время свидетельствует и о незаконности следственных и других процессуальных действий по нему.

Сегодня Печерский суд Киева признал вину министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в совершении им двух правонарушений.

Как сообщил адвокат, который представлял интересы Ю.ЛУЦЕНКО в суде, Юрий БЕРГЕЛЬСОН, соответствующее постановление сегодня объявила судья Печерского райсуда Инна ОТРОШ, рассмотрев два протокола генпрокуратуры, в которых, в частности, указывается, что Ю.ЛУЦЕНКО были не правомерно присвоены очередные звания сотрудникам милиции, а также за его подписью награждены два лица именным оружием МВД.

Как отметил Ю.БЕРГЕЛЬСОН, в постановлении, которое огласила судья, также указывается, что суд признал неправомерными два указа Президента Украины о том, что министр внутренних дел не является госслужащим, и таким образом, как добавил адвокат, суд признал, что министр МВД Украины является государственным служащим, а поэтому подпадает под действие закона Украины о коррупции и должен нести определенную этим законом ответственность в случае совершения коррупционных деяний.

В то же время Ю.БЕРГЕЛЬСОН отметил, что суд в процессе рассмотрения материалов дела не установил корыстных мотивов, тем не менее признал Ю.ЛУЦЕНКО виновным в совершении противоправных действий.

По словам адвоката, указанное постановление обжалованию не подлежит, однако может быть отменена судьей Апелляционного суда.

Ю.БЕРГЕЛЬСОН в контексте сказанного им проинформировал, что принятое судом решение предусматривает взыскание штрафа с Ю.ЛУЦЕНКО в размере 340 грн.

Вместе с тем, адвокат считает такое постановление суда «политическим решением, которым министр признан виновным в совершении коррупционных деяний».

Адвокат, поясняя свое несогласие с этим постановлением, предположил, что оно было написано судом заблаговременно, а не сегодня, поскольку содержится на 20 страницах.