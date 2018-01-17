ВСУ могут получить долгожданные "Джавелины" в течение полугода – Муженко

12:39, 17 января 2018
Политика
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Начальник Генштаба ВСУ заверил, что в руки сепаратистов эти системы не попадут.

За словами Муженка,

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко убежден, что американские противотанковые системы Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов.

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Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, где он находится в штаб-квартире НАТО для участия в заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

«Для того, чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией», - сообщил Муженко.

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.

«Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев», - сказал начальник Генштаба.

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Теги: #летальное оружие для Украины#Джавелины для Украины