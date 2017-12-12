В оккупированном Крыму могут попробовать создать фейковый Меджлис - Джемилев

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев отмечает, что в аннексированном Россией Крыму могут попытаться создать фейковый Меджлис крымскотатарского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга о направлении прокурору Международного уголовного суда первых информационных сообщений о нарушении прав собственности в оккупированном Крыму и принудительном перемещении граждан Украины с полуострова.

"В апреле было промежуточное решение Международного суда, в основном, по расовой дискриминации. Было признано, что Российская Федерация совершенно незаконно запретила Меджлис крымскотатарского народа, и рекомендовано в ближайшее время возобновить его деятельность", - сказал депутат.

Джемилев подчеркнул, что Россия отреагировала "традиционным способом: сказала, что это неправильно, что у них там все хорошо".

"В то же время, по имеющейся у нас информации, РФ начала рассматривать способы, как вроде бы и удовлетворить решение Международного суда, и, в то же время, ничего не сделать", - отметил парламентарий.

Так, относительно Меджлиса, подчеркнул Джемилев, "они думают, они запрашивают Москву: "А нельзя ли создать какую-то организацию, которая называлась бы "Меджлис крымскотатарского народа", и тем самым заявить о том, что они выполнили решение Международного суда".

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что РФ должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, в том числе Меджлис.

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Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу, в целях защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

В июне в докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в период 16 февраля - 15 мая 2017 говорилось, что РФ в связи с промежуточным решением Международного суда в Гааге должна воздержаться от каких-либо действий, которые ограничивают возможности крымскотатарской общины сохранить свои представительные учреждения, в том числе Меджлис, а также обеспечить доступ к образованию на украинском языке в оккупированном Крыму.

14 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций утвердил обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

В проекте, который базируется на принятой в декабре 2016 года резолюции №71/205, указывается в том числе, что Россия должна «выполнить все свои обязательства в соответствии с нормами международного права как государство, которое осуществляет оккупацию; полностью и немедленно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации)».