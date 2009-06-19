Баррозу: есть риск газового кризиса через недели - не через месяцы
Президент ЕК дал пресс-конференцию
Еврокомиссия считает, что новый российско-украинский газовый кризис может произойти через несколько недель.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.
“Есть риск следующего кризиса через недели. Не через месяцы”, - сказал он.
Ж.БАРРОЗУ отметил, что в ходе второго дня заседания Европейского Совета проинформировал лидеров 27-ми стран-членов ЕС о развитии ситуации с поставками российского газа в Украине и о своих последних переговорах с российским и украинским премьерами Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО.