Черномырдин обещает вместо себя молодого, симпатичного и нормального

Россия определилась с кандидатурой нового посла в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции экс-посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

Отвечая на вопрос, определилась ли Россия с кандидатурой нового посла, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Украина не будет без российского посла, ну конечно определились».

При этом он отметил, что заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН не будет послом в Украине.

«Он отличный дипломат высочайшего класса, он достоин, но у него серьезная работа в МИДе», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

По его словам, новый посол будет «нормальным, симпатичным, молодым». Он также отметил, что это будет не Константин ЗАТУЛИН.

В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что новый посол занимал ранее должность министра в российском правительстве. При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН не смог сказать, есть у будущего посла украинские корни.