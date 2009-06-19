Черномырдин обещает вместо себя молодого, симпатичного и нормального
И это - не Затулин...
Россия определилась с кандидатурой нового посла в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции экс-посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.
Отвечая на вопрос, определилась ли Россия с кандидатурой нового посла, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Украина не будет без российского посла, ну конечно определились».
При этом он отметил, что заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН не будет послом в Украине.
«Он отличный дипломат высочайшего класса, он достоин, но у него серьезная работа в МИДе», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.
По его словам, новый посол будет «нормальным, симпатичным, молодым». Он также отметил, что это будет не Константин ЗАТУЛИН.
В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал, что новый посол занимал ранее должность министра в российском правительстве. При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН не смог сказать, есть у будущего посла украинские корни.