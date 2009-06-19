МВД и ЦИК нашли в избирательных списках 600 тысяч «двойников»

С начала совместной работы Министерства внутренних дел и Центральной избирательной комиссии по проверке избирательных списков в них было выявлено 600 тысяч «двойников», а также 155 тысяч граждан, фамилии которые больше двух раз присутствуют в списках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве после завершения торжеств по случаю очередного выпуска офицеров Национального института МВД сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Могу сказать, что на сегодняшний день в результате совместной работы с членами ЦИК выявлено 600 тысяч «двойников» и 155 тысяч “кратников”, то есть лиц, которые больше двух раз присутствуют в списках. Эта работа продолжается», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.