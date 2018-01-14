В Следкоме РФ заявили о возбуждении уголовных дел из-за якобы реабилитации нацизма в Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовных дел по фактам якобы реабилитации нацизма в Украине.

Об этом он сообщил в интервью "Российской газете".

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"Мы не можем оставаться безразличными и к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины. Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" и устанавливаются обстоятельства этих преступлений", - сказал глава российского следственного ведомства.

Бастрыкин отметил, что всего с 2014 года Следственный комитет возбудил 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине, среди которых и дела по фактам якобы реабилитации нацизма. Он добавил, что по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. Кроме того, по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица Вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства.

Как сообщал УНИАН, в Госдуме предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.